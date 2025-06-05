港府：冀盡快在西九龍站候車大堂提供餐飲服務

立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月5日電（記者 盧哲）香港特區政府署理運輸及物流局局長廖振新4日在立法會表示，香港西九龍站的候車大堂屬內地口岸區範圍，各項營運安排（包括商鋪設置）須符合“一地兩檢”安排。香港特區政府正積極與港鐵公司細化在設於內地口岸區範圍的候車大堂提供餐飲服務和商鋪的安排，並已經與內地相關單位初步商討有關商鋪營運和規管工作的可行安排，並正進一步跟進，以期盡快在候車大堂提供餐飲服務和商鋪，進一步提升旅客在香港西九龍站的乘車體驗。



廖振新表示，廣深港高速鐵路（高鐵）香港段連接現時超過四萬七千公里的國家高鐵網絡，是粵港澳大灣區內四通八達的交通網絡和經濟圈的重要組成部分，亦鞏固了香港作為區域交通樞紐的地位。為發揮高鐵最大的運輸、社會和經濟效益，為乘客帶來最大的便利，香港西九龍站實施“一地兩檢”安排，讓乘客在站內相繼完成香港和內地的通關程序。



廖振新說，香港西九龍站在設計階段已考慮車站的營運需要，當中亦有預留位置設置商鋪。現時，香港西九龍站B1、B2和地面層設有多元化的商鋪和售賣機，滿足乘客的不同需要，當中絕大部分的鋪位已租出。自高鐵香港段和香港西九龍站於二○一八年開通以來，香港鐵路有限公司（港鐵公司）作為高鐵香港段的港方營運者，一直密切留意車站的運作情況，以及旅客的出行模式和需求，並持續按需要提升車站設施和高鐵服務。港鐵公司亦持續與商戶溝通，並檢視商鋪的營運情況，務求持續提升服務和顧客體驗。



香港西九龍站的候車大堂屬內地口岸區範圍，各項營運安排（包括商鋪設置）須符合“一地兩檢”安排。香港特別行政區（特區）政府正積極與港鐵公司細化在設於內地口岸區範圍的候車大堂提供餐飲服務和商鋪的安排，並已經與內地相關單位初步商討有關商鋪營運和規管工作的可行安排，並正進一步跟進，以期盡快在候車大堂提供餐飲服務和商鋪，進一步提升旅客在香港西九龍站的乘車體驗。