香港專營巴士去年平均每日載客量超370萬

立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月5日電（記者 盧哲）香港特區政府署理運輸及物流局局長廖振新4日在立法會表示，香港市民主要使用公共交通工具出行，佔每日出行人次接近九成。專營巴士是載客量最高的路面集體運輸交通工具，二○二四年的平均每日載客量超過370萬人次，佔公共交通每日總載客量超過三成。



廖振新表示，截至二○二五年五月，全港共有115條巴士專線，分布在港九新界。過去五年，運輸署共增加了16條巴士專線。根據運輸署的現場觀察及巴士公司的回饋，巴士專線能有效減低巴士服務受路面交通擠塞影響，提升巴士班次的穩定性和效率，便利市民出行。



巴士專線是指在訂明時間內，只准“專營巴士”或“專營巴士與非專營巴士”使用的行車線，其他車輛需使用與巴士專線並行的行車線或其他替代路線。基於公共交通優先的運輸政策，運輸署設立巴士專線，讓載客量高的巴士優先使用道路，減少因交通擁擠導致的延誤，從而鼓勵市民使用便捷的公共交通出行。



廖振新表示，運輸署曾研究將部分巴士專線改為“公共交通專線”，開放予的士及小巴等其他公共交通工具使用。當中需要考慮有關利弊。雖然建議可讓小巴及的士的乘客受惠，但同時增加車輛與巴士共用相同的路面空間，令巴士專線更繁忙，影響巴士的乘客。以屯門公路東行近哈羅香港國際學校至深井交匯處的巴士專線為例，平日繁忙時間駛經巴士專線的巴士平均每小時約510架次，每小時有超過21000名乘客，而該路段平日繁忙時間的士及小巴乘客衹有約1100人。在保持巴士專線行車暢順及平衡各道路使用者需要的前提下，署方沒有開放這段巴士專線。因應大欖隧道實施新收費後屯門公路車流變化和巴士運作情況，運輸署會在公共交通優先的前提下，適時檢視屯門公路巴士專線的安排。



廖振新表示，若開放某些巴士專線能提升其他公共交通工具的營運效率，運輸署在考慮相關因素後會透過不同方式更好善用這些巴士專線。例如，個別專線小巴路線需要行走特定巴士專線才能駛到指定地點上落乘客。運輸署在考慮有關路線的服務班次及上落客點，以及相關巴士專線的巴士流量情況等因素後，會向有關路線批出使用相關巴士專線的許可證。現時共有56條專線小巴路線獲發有關許可證。