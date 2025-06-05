羅淑佩：利用科技推動旅遊業提供更豐富體驗

立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月5日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩4日在立法會表示，特區政府持續推動旅遊景點利用科技、提升設施及資訊傳遞，為旅客提供更多元豐富的旅遊體驗。



羅淑佩在立法會回覆議員提問時表示，現時香港不少主要景點均已採用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、人工智能、互動體驗和二維碼等科技，便利旅客及豐富他們的體驗。例如，海洋公園推出以大熊貓為主題的全新景點“大熊貓‘竹’夢之旅”，大熊貓會透過三維投影技術以卡通角色造型現身，而訪客亦可以與AR大熊貓互動合照；香港迪士尼樂園度假區在園內以AR技術融合實體場景和數碼故事體驗，提升遊客與迪士尼角色的互動和沉浸式參與；西九文化區兩所博物館亦結合AR和VR技術融入文化藝術活動，例如M+的互動媒體室，讓訪客體驗創新的VR和數碼藝術作品，廣受歡迎。而坊間不少展覽均靈活運用VR、投影和互動裝置等元素，例如二○二五年一月在大館舉行的“FLASH！故宮——數字故宮快閃展”，運用這些元素，將故宮的文物珍寶所蘊藏的意境逼真再現。



此外，旅遊事務署推出的“城市景昔”項目及康樂及文化事務署轄下的不少博物館，包括香港歷史博物館和香港抗戰及海防博物館等，均有採用AR或VR技術。



羅淑佩說，香港旅遊發展局（旅發局）一直致力推動香港邁向智慧旅遊目的地。在發放資訊方面，現時旅發局的Discover Hong Kong平台採用了網絡應用程式（Web App）。現時旅發局亦正於Discover Hong Kong開發“實時旅遊地圖”及啟動“人工智能行程規劃”前期開發工作，以便旅客獲取全港不同地區的實時旅遊資訊，並為旅客提供個人化的行程建議。



羅淑佩還提到，入境事務處（入境處）負責對經海、陸、空三路出入境旅客施行管制，為他們辦理出入境手續。入境處日常為出入境管制運作而收集和備存的訪港旅客出入境記錄和數據，亦會定期提供予相關政府部門和機構，以配合其統計及研究工作。舉例而言，入境處現時定期提供予旅發局的旅客數據包括︰按國籍、出入境方式、性別、年齡及留港日數分類的海外旅客數字、按簽注／旅行證件類別及出入境方式分類的內地訪客抵港數字等。此外，入境處亦應旅發局要求於特定節慶期間每日提供離港旅客的年齡、性別、國籍及抵港時間的相關資料。