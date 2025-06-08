中評觀察：海峽兩岸中華文化峰會亮點紛呈

第二屆海峽兩岸中華文化峰會現場。（中評社 海涵攝） 中評社北京6月8日電（記者 海涵）以“傳承·弘揚·發展”為主題的第二屆海峽兩岸中華文化峰會5月28日－30日在京舉行。本屆峰會共設文學論壇、影視論壇、書畫攝影論壇、四海文化論壇、兩岸宗親文化論壇等多場分論壇，並於29日舉行第六屆兩岸媒體人峰會。



據中評社記者觀察，今年海峽兩岸中華文化峰會參與人數創下紀錄，共有800餘名兩岸文化領域等各界代表人士出席，其中涵蓋文學、影視、非遺等各領域權威人士‌，可謂是兩岸文化交流年度盛會。整體來看，本屆海峽兩岸中華文化峰會有以下幾個突出亮點：



第一，主題鮮明，聚焦文化傳承、弘揚與發展。



第二屆海峽兩岸中華文化峰會以“傳承·弘揚·發展”為主題，深刻體現了中華文化在兩岸關係中的橋梁作用。這一主題不僅是對中華優秀傳統文化的堅守，更是對文化創新與時代融合的前瞻性思考。中華文化是兩岸同胞共同的精神紐帶，其深厚的歷史積澱為兩岸交流提供了豐富的思想資源。本屆峰會通過非遺展、書畫攝影展等形式，生動展現了中華文化的多樣性與延續性。



文化的生命力在於傳播與弘揚。峰會還特別設置了文創、影視、媒體等分論壇，探討如何借助現代科技和創意產業推動中華文化走向世界。例如，AI技術在文化傳播中的應用、兩岸合拍影視作品的潛力等議題，展現了傳統文化與現代產業的融合可能。台灣青年文創工作者在大陸的發展案例，也證明了兩岸文化合作的市場潛力與社會價值。



文化的發展離不開時代需求，中華文化既要堅守本質，又要與時俱進。峰會期間，多場分論壇展現了兩岸在文化創意、數字科技、文旅融合等領域的合作，兩岸相關領域專家共議如何為中華文化發展尋找新動能。