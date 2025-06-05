快評：北約賊心不死　警惕伸向亞太黑手

中評社快評／近日有歐洲國家領導人在出席香格里拉對話會期間，將台灣問題同烏克蘭問題進行類比，在南海問題上影射“中國威脅”，並暗示北約“有理由介入亞太”。外交部發言人林劍4日在例行記者會上作出反擊，並重申中方立場。



林劍強調，我們對有關言論表示堅決反對。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，與烏克蘭危機沒有任何可比性。中方堅決反對任何企圖混淆或者歪曲台灣問題性質的言行，敦促有關方面以實際行動恪守一個中國原則，尊重中方主權和領土完整。



林劍又指出，北約是區域性、防禦性軍事組織，無權突破自身條約規定的地理範疇、越界擴權。中方堅決反對北約“東進亞太”，在地區製造緊張，挑起對抗，破壞地區甚至世界的和平穩定。亞太國家不歡迎“北約亞太化”，亞太地區也不需要“亞太版北約”。



北大西洋公約組織（北約）於1949年4月成立。76年來，這個以防禦“蘇聯入侵”為由而建立的軍事聯盟，在冷戰結束後不斷越界擴權，突破自身條約規定的地理範圍，近年來加速“東進亞太”。美國是“北約亞太化”的幕後推手，將北約作為其推行“印太戰略”、販賣安全焦慮的霸權主義戰略工具。



北約已經搞亂了歐洲。俄烏戰爭及特朗普新政策雖讓北約一時難以他顧，但仍賊心不死。北約持續“東進亞太”，干預地區事務，推動陣營對抗，劍指中國，威脅的卻是整個亞太數十年來繁榮穩定的局面。地區國家應警惕伸向亞太的黑手，力阻北約“東進亞太”，衹有這樣，亞洲才可能繼續保持快速增長，成為全球發展的高地、和平發展的綠洲。