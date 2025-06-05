雲南洱源發生5.0級地震　震感明顯

中評社香港6月5日電／據中國地震台網正式測定，6月5日4時31分，在雲南省大理白族自治州洱源縣（北緯26.26度，東經100.03度）發生5.0級地震，震源深度10公里。



新華社報導，記者從當地獲悉，地震發生時大理州洱源縣、大理市、鶴慶縣等多地有明顯震感，部分人被地震晃醒。地震發生後，洱源縣已迅速響應，各鄉鎮正排查地震影響情況，房屋受損和人員傷亡情況正在進一步瞭解中。