中日氣候變化問題專家在東京舉辦交流會

5月30日，與會嘉賓共同啟動“敢作氣候擔當”青少年應對氣候變化倡導活動。當日，聯合國兒童基金會駐華辦事處、國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心、生態環境部宣傳教育中心以及中國氣象學會在北京共同啟動“敢作氣候擔當”青少年應對氣候變化倡導活動。此次活動為期六個月，旨在賦能青少年在家庭、學校和社區中採取積極行動，應對氣候變化。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月5日電／據新華網報導，由日本笹川和平財團主辦的中日氣候變化問題專家交流會3日在東京舉行。中日相關領域專家在友好愉快的氛圍中深入交流，一致認為中日在上述領域擁有廣闊合作空間。



在交流會上，清華大學能源環境經濟研究所所長張希良介紹了中國向低碳經濟轉型的政策體系及現狀，呼籲中日在全球實現低碳經濟的進程中深化合作。中誠信集團首席執行官馬險峰梳理了中國碳交易市場的現狀與課題，展望了中國碳交易市場的未來發展趨勢。北京博雅智慧科技有限公司董事長陳雷著重講述中國企業在綠色低碳發展方面取得的既有成果，並就中日合作提出具體建議。



當天，出席活動的中日專家還包括河南環境能源服務中心首席執行官邵詩洋、美國環保協會副總裁秦虎、上海寶碳新能源環保科技有限公司董事長朱偉卿、美中新視角基金會主席周志興、日本理化學研究所北京代表處首席代表染野憲治，以及日本環境省相關人士等。