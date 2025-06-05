美國宣布限制多國公民入境

5月30日，在華盛頓白宮，美國總統特朗普走向南草坪準備登機。 美國最高法院30日撤銷了一項聯邦地區法院命令，允許特朗普政府終止來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉4國的50多萬名移民的臨時合法身份。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月5日電／據新華社報導，美國白宮4日發布公告，宣布全面限制阿富汗、緬甸、伊朗、也門等12個國家的公民入境美國，部分限制布隆迪等7國公民入境。



根據白宮發布的公告，該限制令將於美國東部時間9日生效。美國以“國家安全”等為由，對阿富汗、緬甸、乍得、剛果（布）、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹和也門等12國的公民實施全面入境限制。



美國還將部分限制布隆迪、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉等7國的公民入境美國。



公告稱，之所以採取限制令，是為了阻止“外國恐怖分子、其他威脅國家安全和公共安全人員”入境美國。



2017年1月，特朗普首次當選美國總統後，也曾發布限制令，禁止利比亞、敘利亞、伊朗、也門、伊拉克、蘇丹和索馬里等7個國家的公民入境美國。這在當時曾造成嚴重混亂，並引發一系列訴訟。拜登上台後，撤銷了特朗普政府多項限制令。