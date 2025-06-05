蘭州持續提升幹部實戰本領　學用結合促履職

參觀者在蘇州市吳江區平望鎮廉潔教育基地鶯湖廉園內參觀（圖片來源：新華社） 中評社北京6月5日電／據中國紀檢監察報報導，“在案件查辦中，可以運用大數據鎖定人情往來與利益輸送的灰色地帶，通過分析比對破解隱形變異‘四風’問題……”近日，甘肅省蘭州市紀委監委有關專案組召開案件總結講評會，專案組副組長圍繞運用信息化手段分析重要數據、突破關鍵環節等內容，交流分享審查調查工作策略和技巧。



案例總結講評是蘭州市紀委監委實戰練兵中的重要一環。針對查辦的典型案例，案件承辦部門或專案組圍繞內審談話、外調取證、措施使用、定性量紀、大數據分析等內容，及時總結剖析、交流探討，推動完善制度機制、優化工作流程，全面提升案件查辦質效和幹部審查調查能力。



蘭州市紀委監委突出實戰練兵，制定出台加強全市紀檢監察幹部隊伍建設的意見，明確實戰練兵具體舉措，鼓勵支持紀檢監察幹部到吃勁崗位、重點工作上練就過硬本領。該市紀委監委組建10個常設專案組，打破層級、部門、職務等界限，新老幹部混編組合，在重大違紀違法案件查辦過程中由辦案經驗豐富的同志“面對面”授經驗、“手把手”教業務，指導開展取證、談話等工作，幫助“新手”幹部補短板、強弱項，提高綜合辦案能力。



“我們統籌監督辦案力量，建立常設專案組後備人才庫，完善動態管理機制。組長崗位空缺時，從組內成員中擇優推薦；成員空缺時，從後備人才庫中擇優補充，確保常設專案組成員相對固定，為案件突破凝聚合力。”蘭州市紀委監委有關負責同志說。



聚焦持續提升幹部依規依紀依法履職能力，蘭州市紀委監委及時將成熟的經驗做法固化為制度規範，先後制發審查調查、案件審理案卷模板，細化完善案件質量評查工作機制，編印常見違紀違法行為證據指引及辦案中的難點提示，指導辦案實踐，增強紀檢監察幹部的法治意識、程序意識和證據意識。緊扣線索處置、措施使用、定性量紀、處分執行、以案促改等重點環節，建立健全辦案質量體系，一體推進紀檢監察工作規範化、法治化、正規化建設。



近日，蘭州市紀委監委就做好第一批實戰練兵工作下發通知，來自派駐機構、市屬重點國有企業紀檢監察機構的25名幹部全部到崗，開展實戰鍛煉。該市紀委監委持續搭建實戰練兵平台，實施全員培養計劃，分批次安排委機關綜合部門、派駐機構、市屬重點國有企業和市管高校紀檢監察機構幹部到重要案件查辦、重大專項等急難險重任務中練就硬脊梁、鐵肩膀、真本事。

