陝西漢中發揮典型案例作用　以案為鑒強震懾

紀檢監察幹部深入一線開展“訪民情、聽民聲、解民憂”活動，面對面傾聽群眾訴求，拓寬線索來源渠道，推動解決群眾急難愁盼問題。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月5日電／據中國紀檢監察報報導，“身邊人變成今天的‘案中人’，原本幸福的家庭被貪欲毀掉了，讓人惋惜、發人深省。”近日，在陝西省漢中市勉縣張家河鎮召開的警示教育大會上，70餘名鎮村黨員幹部同上一堂警示教育課。



近年來，漢中市紀委監委把深入開展警示教育作為一體推進“三不腐”的重要抓手，在持續加大案件查辦力度的同時，用好典型案例“活教材”，通過組織召開警示教育會、拍攝警示教育片、參觀警示教育基地等方式，用“身邊事”教育“身邊人”，不斷提升警示教育的針對性和實效性。



該市紀委監委堅持邊辦案、邊剖析、邊梳理，選取住建、醫療、生態環保等領域典型案例，拍攝警示教育片，並分層分類組織全市黨員幹部觀看，通過案件還原、案例剖析、當事人懺悔等，展現腐敗帶來的巨大危害，教育引導黨員幹部清醒認識違紀違法的沉重代價，反躬自省、引以為戒。



針對不同層級、不同類別、不同領域的教育對象，該市紀委監委堅持精準施策、有的放矢開展警示教育。緊盯權力集中、資金密集、資源富集的領域，組織關鍵崗位人員旁聽庭審；聚焦新提拔幹部、年輕幹部、新考錄幹部等，在市、縣黨校主體班專設紀法課程，並通過組織觀看警示教育片、參觀監獄並聽取職務犯罪服刑人員現身說法等形式，教育引導新提拔幹部、年輕幹部扣好廉潔從政的“第一粒扣子”。



“我們將繼續圍繞不同幹部群體特點，因類施策開展警示教育，提升教育的穿透力和震懾力，推動‘不想腐’的思想防線持續鞏固。”該市紀委監委有關負責同志表示。