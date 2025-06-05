絲路花雨：跳“活”敦煌壁畫

席佳麗（前）在《絲路花雨》中表演。（圖片來源：人民日報） 中評社北京6月5日電／據人民日報報導，每當演出結束、燈光亮起，台下年輕觀眾的掌聲、喝彩聲此起彼伏。“原來你就是‘英娘’，好颯！”“想去實地感受敦煌文化”……這是觀眾在網上的留言。



1999年出生的席佳麗是經典民族舞劇《絲路花雨》第二十六位“英娘”扮演者。作為這部舞劇最年輕的女主角，她時常覺得，自己扮演的角色離同齡人“很近”。



1979年，取材於敦煌莫高窟壁畫藝術的《絲路花雨》成功創排首演，講述古絲綢之路上敦煌畫工“神筆張”和女兒“英娘”搭救外國商人的故事。40多年來，舞劇歷經兩次改版，先後在40多個國家和地區演出超過4000場，觀眾累計超545萬人次。



從舞蹈學校畢業後，席佳麗進入甘肅演藝集團歌舞劇院，跟著前輩“英娘”學動作。“舞劇不光要有標準的動作呈現，更要通過舞蹈來講故事、表達人物情感。”為此，她觀看了不下20遍電影版《絲路花雨》，反復琢磨人物表演和情緒轉換。



席佳麗漸漸明白，要想真正融入舞劇，不僅要形似，還要深挖故事內涵、儲備相應知識，做到神似。



《絲路花雨》中，“反彈琵琶”這一舞姿極具觀賞性。其形象來源於莫高窟第112窟，由表演者低頭彎腰、勾腳出胯，高舉琵琶，反背在身後“演奏”，動作難度大。為練好這個動作，席佳麗在跟隨指導老師學習的基礎上，3次前往莫高窟觀看“反彈琵琶”的壁畫原型，從中汲取靈感。



將靜態的敦煌壁畫轉變為活態的舞台演出，《絲路花雨》開創了全新的敦煌舞。“由頭、肩、胯彎曲形成的‘S形’曲線是敦煌舞的核心，富有民族特色。”席佳麗說，說起來簡單做起來難，舞姿需要身體多部位相互配合，“練習時，往往一個動作就要擺上兩個小時。”



近些年，《絲路花雨》創新編排音樂，融入現代舞元素，同時運用數字技術增強舞劇的感染力和觀賞性。席佳麗也在日復一日的排練與不同版本的演出中，逐漸形成自己的舞蹈風格。她已參演《絲路花雨》近200場次，跟隨團隊到訪過10多個國家和地區。

