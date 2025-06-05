西安：機場施工挖出文物，建博物館就地展示

圖為西部機場博物館外景，西安咸陽國際機場供圖 中評社北京6月5日電／據人民日報報導，陝西西安鹹陽國際機場T5航站樓內的西部機場博物館，是全球首家機場在地文物展示博物館。自2月26日以來，西部機場博物館共接待旅客近10萬人次，志願講解1300餘場。聯合高校，組織留學生“沉浸式”參觀；開展直播活動，與網友展開“雲端對話”；打造3D數字實習生“裴芙舟”，與遊客進行語音互動……來自世界各地的旅客走進安靜的博物館，在與文物的對話中回溯歷史、觸摸時光。



一座機場里的博物館是如何誕生的？伴隨飛機起降，開啟文明探索之旅，在機場逛博物館是什麼感受？記者進行了探訪。



——編 者



機場工地“秒變”考古現場



西安鹹陽國際機場的所在地，埋藏著4000餘座古墓葬。在此進行擴建，涉及機場工程、空管工程和供油工程，預計遠期航站樓規模將達到160萬平方米，計劃建成集航空、高鐵、城際鐵路、地鐵等於一體的超級交通樞紐。



2020年，西安機場三期擴建項目啟動，陝西省考古研究院配合西部機場集團開展了大量考古工作，共發掘各類遺跡6800餘處，出土各類文物2.2萬餘件（組），發現了大量北周至隋唐時期的高等級墓葬。



“勘探第一天就發現了北周墓葬群，隨後戰國秦墓、漢代貴族墓接連發現，勘探隊的手電筒光在工地徹夜不滅。”西部機場集團機場建設指揮部工程保障部場地管理業務主管齊全海說。



在這里，最密集處每平方公裡分布300餘座墓葬，建設人員意識到，機場擴建不僅是一項民生工程，更是一次與歷史的深度對話。

