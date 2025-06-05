養老機器人守護“夕陽紅”

第16屆香港國際醫療及保健展上的AI康復治療機器人。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月5日電／據經濟日報報導，清晨6點，廣東深圳市大鵬新區某養老社區內，智能護理臂正精準托起老人完成晨間洗漱；只需一句語音指令，搭載柔性機械臂的護理床自動調整到舒適角度；當獨居老人凝視屏幕片刻，情感交互機器人便能立即開啟定制化陪伴對話……這些嵌入了傳感器的鋼鐵之軀，正在悄然改變銀發群體的生活。



數據顯示，2024年末，我國60歲及以上人口首次突破3億人。隨著銀發群體日漸龐大，養老機器人也逐漸走進全國很多社區、養老院、家庭，成為向老人提供送餐送藥、輔助行走、健康監測、情感陪伴等服務的好幫手。養老機器人的市場空間有多大？如何促進養老機器人產業健康發展？



應用場景多元



養老機器人是指依據老年人生理和行為特點設計，用於養老場景的智能設備。養老機器人的出現，為破解養老難題提供了新思路。



在山東省青島市一家養老服務中心，劉阿姨正在借助智能助行機器人鍛煉走路。她曾受困於腿腳無力，6年都無法下樓。套上裝備後，劉阿姨感到有力量在往前推：“真幫忙嘞！後腿有勁！”該機器人的研發企業——深圳作為科技有限公司CEO姚萍介紹，智能助行機器人採用人體工學和力學設計，貼合人體曲線，同時搭載步態訓練算法，可以計算使用者每步所需要的力度和跨度，然後結合智能算法等科技手段，實現智能康復訓練。



老人的日常護理尤其是排便等私密需求，是護理的一大痛點。在深圳市一家養老院裡，已有大小便護理機器人“上崗”。該機器能實現1秒感應並啟動，將排洩物自動吸入收集桶內並除臭，隨即用溫水清洗、暖風烘幹排便部位，整個過程全自動，讓老人躺著也能舒適如廁。護理人員介紹，一位老人曾經一天要用5片尿片，有了這種機器人後，一天只需要1片尿片。



在四川省成都市的一家養老社區，何叔叔呼喚道：“小麗，小麗，我的長大衣放在哪裡了？”“長大衣在第二個櫃子裡！”這款名叫“小麗”的機器人，不僅能陪護、陪玩、陪伴，還有監護功能。森麗康科技（北京）有限公司工作人員告訴記者，這款產品能提醒老人關火、吃藥，並能遠程巡視，檢測跌倒情況，出現緊急情況時能一鍵呼叫救援。

