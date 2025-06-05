今天，消費升級能改變什麼

廣東深圳，消費者在選購手機。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月5日電／據人民日報報導，很多人說，現在是一個消費升級的時代。



的確，購物中心裡商品眼花繚亂，手機一點買遍全球；朋友圈裡花式打卡，未來科技融入日常……人們的生活正變得更加豐富多彩。



被改變的不只是眼前的生活。消費升級浪潮汹湧澎湃，消費升級究竟能改變什麼？



要回答這個問題，我們不妨先看一看消費發展的來時路。



過去，對於大部分人來說，消費就是“吃飽穿暖”。製造水平不高、創新能力不足，導致商品種類有限，消費者選擇的餘地不大。



今天，中等收入群體超過4億人，居民人均可支配收入突破4萬元；穩居世界第一大工業國、第一大貨物貿易國，全球創新指數排名提升到第十一位，超過歐盟國家平均水平……時代在進步，人們的消費需求發生了巨大變化。



這其中，有從“量”到“質”的變化，也有從“功能價值”到“情緒價值”的變化。當人們的消費需求從“有沒有”變為“好不好”，消費升級出現了。



消費升級，帶來了個體獲得感的巨大提升。



看人群，消費升級加速覆蓋。“Z世代”通過消費升級彰顯個性。2024年，國潮經濟市場規模達到2.29萬億元，“穀子經濟”市場規模超1600億元。銀發族通過消費升級享受幸福“夕陽紅”，健康監測、遠程醫療、康養旅遊、興趣培訓等高端養老服務不斷湧現。

