安理會成員廣泛反對美國阻撓加沙停火

中評社北京6月5日電／據新華社報導，聯合國安理會4日對一項有關要求在巴勒斯坦加沙地帶立即停火的決議草案進行表決，安理會15個成員中14個投了贊成票，常任理事國美國行使了否決權，導致決議草案未獲通過。美國的一意孤行遭到安理會成員的廣泛反對。



中國常駐聯合國代表傅聰表示，中方對表決結果非常失望。決議草案內容是在死亡和絕望中掙扎的加沙民眾最迫切的要求，也是國際社會壓倒性的呼聲。美國再次濫用否決權，繼續無情地把200多萬加沙民眾置於黑暗之中，必須面對國際社會的拷問。



傅聰說，美國已多次否決安理會的停火要求。正是由於美國對以色列的袒護，安理會通過的數份關於加沙的決議均沒有得到有效落實。他敦促美國，正視其作為安理會常任理事國的責任，放下政治算計，拿出公正、負責任的態度，支持安理會採取一切必要行動。



英國常駐聯合國代表芭芭拉·伍德沃德發言說，英國對決議草案投了贊成票，因為加沙令人無法忍受的局面必須結束。以色列政府擴大在加沙的軍事行動並嚴格限制人道援助進入加沙，此舉“無正當理由、不符合比例原則、不具建設性，英國徹底反對”。



俄羅斯常駐聯合國代表瓦西裡·涅邊賈說，決議草案內容已經是應對加沙局勢的最低限度要求。“今天的表決讓大家有機會看清誰真正希望加沙和平，誰希望繼續玩政治把戲。”



巴基斯坦常駐聯合國代表阿西姆·艾哈邁德說，美國投下的否決票發出了一個危險信號，即200多萬加沙民眾的生命不重要。“這不僅是安理會的道德污點，也是政治上的不負責任。”他說，安理會在討論和拖延的當口，加沙正在被毀滅。這已不僅僅是人道危機，而是人性、國際法和安理會所代表價值的崩壞。