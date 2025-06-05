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美再次在聯合國安理會否決加沙停火決議草案
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2025-06-05 12:57:47
中評社北京6月5日電／據新華社報導，美國4日再次在聯合國安理會否決有關要求在巴勒斯坦加沙地帶立即停火的決議草案。
安理會當天對一項由10個非常任理事國提出的決議草案進行表決。該決議草案要求在加沙地帶立即無條件永久停火，立即無條件釋放所有被扣押人員，立即無條件解除所有對加沙地帶的人道准入限制。安理會15個成員中14個投了贊成票，常任理事國美國行使了否決權，導致決議草案未獲通過。
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