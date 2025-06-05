美俄總統通話討論俄烏衝突等問題

中評社北京6月5日電／據新華社報導，美國總統特朗普4日在社交媒體上說，他當天與俄羅斯總統普京進行了長約75分鐘的通話，雙方討論了俄烏衝突和伊朗核問題。俄總統助理烏沙科夫同日表示，兩國領導人在通話中同意繼續就烏克蘭問題進行接觸。



特朗普說，他與普京討論了烏克蘭對俄戰略轟炸機的襲擊，以及俄烏雙方正在展開的“各種相互襲擊”。普京“態度非常堅決地”表示將對俄機場遭襲事件作出回應。特朗普表示，“這是一次很好的通話，但並不是一次可以馬上帶來和平的通話”。



特朗普說，他與普京還討論了伊朗核問題。伊朗必須就核武器問題“盡快做出決定”。他認為普京與他在伊朗不能擁有核武器這一問題上意見一致。特朗普還說，普京表示他將參與和伊朗之間的討論，“或許可以幫助讓事情迅速有個結果”。



烏沙科夫表示，兩國總統在通話中詳細討論了俄烏日前在土耳其伊斯坦布爾談判的成果，並稱此次談判“是有用的”，同意繼續就烏克蘭問題進行接觸。烏沙科夫說，此次通話未提及普京與烏克蘭總統澤連斯基會見的可能性及俄烏備忘錄草案問題。



烏沙科夫還說，普京在通話中提到了烏克蘭在俄烏談判期間有針對性地襲擊俄民用設施情況。特朗普就此表示，美方事先並不知道烏方計劃襲擊俄機場。



據報導，此次通話是美俄總統今年以來第四次通話。兩人上一次通話是在5月19日。