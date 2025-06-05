中國“綠色示範田”扎根撒哈拉沙漠

中評社北京6月5日電／據新華社報導，頭頂驕陽，腳踩熱沙，在毛里塔尼亞西部特拉扎區比爾·巴爾卡村沙地上，一排排滴灌管線沿著整齊壟溝延伸，嫩綠的果蔬苗從黃色沙土中破土而出。一旁的太陽能板正源源不斷將光能轉化為電力，驅動水泵將地下水送至田間。放眼望去，昔日寸草不生的荒漠，如今分區布設、綠意漸起，一幅沙漠變綠洲的畫卷正悄然展開。



“這不是短期的景觀工程，而是一項真正可持續的綠色轉型。”中非綠色技術公園毛里塔尼亞示範項目毛方協調員圖拉德·邁杜走在試驗田間，撫摸著剛收穫的茄子，滿臉自豪。邁杜曾在中國湖南大學攻讀碩士學位，現任毛里塔尼亞環境與可持續發展部官員，負責推進非中綠色技術合作。



在他身後，幾位當地年輕工人正用農具翻整田壟、修補滴灌帶。氣溫逼近45攝氏度，汗水順著額角滑落，腳邊的蔬果苗卻青翠欲滴、生機盎然。園區的灌溉技術工人穆罕默德·伊塞勒穆摘下手套告訴記者：“我從沒想過自己能在沙漠裡種菜。”



該示範項目由中毛雙方共同實施，中國科學院新疆生態與地理研究所提供示範區建設與後續技術支持。園區於2024年7月建成，占地4公頃，主要涵蓋外圍防沙阻沙區域、經濟果林區、沙土蔬菜種植區、牧草種植區及家禽養殖區。比爾·巴爾卡村位於首都努瓦克肖特以東約70公里的沙漠邊緣。“我們當初選址時就考慮靠近首都圈，便於技術展示和後續培訓推廣。”曾親赴毛里塔尼亞參與項目建設的中方專家、中國科學院新疆生態與地理研究所沙漠研究團隊成員周娜介紹說。



項目地處熱帶沙漠氣候區，常年乾旱少雨，氣溫高、風沙大，土地鹽碱化嚴重，既無天然牧場，也缺乏農業基礎。周邊地區尚未通電，居民主要依靠傳統放牧為生，幾乎缺乏可持續的生計來源。“這裡生態問題和發展問題高度叠加。”周娜說：“我們希望在現有自然條件下探索出一條適應性強、可復制推廣的發展路徑。”



“過去這片地幾乎是廢沙，種什麼都活不了。”邁杜指著遠處起伏的沙丘對記者說。如今，在中國專家團隊協助下，借助智能灌溉、尼龍網方格固沙、光伏揚水、沙土種植、土壤改良等整套中國治沙“硬科技”，黃沙正一寸寸被綠意覆蓋。周娜介紹，這些技術已在中國新疆的沙漠治理中廣泛應用，經過適應性改進後“跨洲移植”，目前在非洲西部取得初步成效。據瞭解，項目已完成胡蘿蔔、甜菜、綠豆等作物的試種，部分實現收穫和再播，生態系統初步形成良性循環。

