西藏發力加強作風建設　斬斷由風及腐鏈條

中評社北京6月5日電／據中國紀檢監察報報導，日前，西藏自治區林芝市紀委監委成立3個聯合督導檢查組，深入基層一線對違規吃喝、違規使用公車等情況進行明察暗訪，發現問題線索2條，推動立行立改問題24個。



林芝市紀委監委堅持以釘釘子精神強化作風建設，糾治“四風”頑疾，推動黨風政風持續向好。緊盯重要時間節點，深化運用“室組地”聯動工作機制，對重要點位開展監督檢查，堅決整治違規收送禮品禮金、違規接受管理和服務對象宴請、違規公款吃喝等“四風”問題。



該市各級紀檢監察機關堅持對“四風”問題循線深挖，堅決斬斷由風及腐的鏈條。同時，堅持深挖腐敗案件背後的“四風”問題，深入分析新情況、新動向，加大監督檢查部門與審查調查部門的統籌協調力度，既“由風查腐”，又“由腐糾風”，雙向發力推動作風建設不斷深化。



此外，該市紀委監委不斷強化紀律教育，涵養良好作風，通過通報典型案例、攝制節前廉潔提醒短視頻、編印懺悔錄、協助市委召開警示教育會議等方式，持續釋放一嚴到底的強烈信號，教育引導黨員幹部以案為鑒、警醒知止。同時不斷創新紀律教育形式載體，提升紀律教育穿透力，引導黨員幹部深刻領會作風建設豐富內涵和核心要義，推動紀律規矩入腦入心，督促強化自我約束，增強行動自覺。



“抓好作風建設非一日之功，必須保持常抓的韌勁、長抓的耐心，在堅持中見常態。我們將持之以恒糾‘四風’樹新風，錘煉求真務實的優良作風。”林芝市紀委監委有關負責同志表示。