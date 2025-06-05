哈佛回應白官簽證限制令：又一非法報復

中評社北京6月5日電／據新華社報導，針對美國總統特朗普4日簽署限制哈佛大學國際學生簽證的公告，哈佛大學當天在官網上發表聲明說：“這是聯邦政府針對哈佛大學的又一非法報復，哈佛大學將繼續保護其國際學生。”



聲明說，5月29日的法庭決定允許哈佛大學在訴訟過程中繼續招收國際學生和學者。哈佛大學將繼續採取措施保護其國際學生和學者的權利。他們的存在對美國有著不可估量的好處。