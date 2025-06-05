塔蘭塔體育城的中國質量與速度

中評社北京6月5日電／據新華社報導，炎炎烈日下，肯尼亞內羅畢塔蘭塔體育城建設工地，混凝土攪拌機的轟鳴與鋼結構的焊接聲交織，中肯兩國建築工人穿梭其中。這座將承擔2027年非洲國家杯足球賽開閉幕式重任的6萬人場館，正在見證中國建設的速度與質量。



“常規需要4年的工程，我們衹有兩年。”承建方中國路橋工程有限責任公司項目經理都曉的辦公室裡，一張進度表被紅筆圈滿。2024年3月，公司接下塔蘭塔體育城項目時，肯尼亞總統魯托提出要督查進度。



索承網格屋蓋需在50米高空完成毫米級張拉，誤差稍大就會前功盡棄；1300個集裝箱的建材需要從國內進口，供應鏈面臨壓力；3000餘名當地工人技術水平參差不齊，培訓與磨合刻不容緩……



暴雨淹沒基坑時，建築團隊晝夜排水，從泥濘中搶出施工節點；面對技術難題，團隊與國內專家晝夜鑽研，攻克難關；為保障建材供應，團隊提前半年鎖定船期，與海關協同打通物流通道……



“過去他們只覺得中國遙遠，如今‘中國速度’成了共識。”都曉指著初具雛形的鋼結構屋蓋感慨。



為提高當地工人的技術水平，項目部開設技能培訓班。技術員邁克爾·奧蒂諾說：“中國建設者對工作的熱情和專注，令我們敬佩。建造這樣一座體育場，對我們年輕技術員來說，是難得的學習機會。”



“總有一日，肯尼亞兄弟能獨立建起第二座、第三座塔蘭塔。”都曉說。



2024年6月，體育城項目遇到的第一道難關是混凝土適配。當地砂石含泥量高，雨季濕度波動大，導致混凝土保塌性極差，多次適配澆築離析嚴重。項目總工周振東通過機制砂與減水劑的精準調整，用一周的時間解決了混凝土問題。業主代表竪起拇指：“中國技術，我們信了！”

