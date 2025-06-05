墨西哥民眾青睞中國電動自行車

中評社北京6月5日電／據人民日報報導，當前，墨西哥電動自行車市場需求旺盛，尤其是在城市通勤和物流配送領域，電動自行車的普及率不斷提升。



據知名市場分析機構“摩多情報”的最新數據，2024年墨西哥電動自行車市場規模約為607萬美元，預計到2029年將增至750萬美元，年復合增長率為4.32%。包括雅迪、艾沃拜克、奇沃和牛電科技等中國電動自行車品牌，憑借高性價比、良好的續航能力和較低的維護成本，逐步在墨西哥市場站穩腳跟。據當地媒體報導，2023年墨西哥電動自行車市場上，中國品牌占比超過一半，為消費者提供了從經濟型到高端智能化的多種產品。



在首都墨西哥城以及瓜達拉哈拉、蒙特雷等大城市，許多墨西哥民眾選擇電動自行車作為通勤工具。受訪者普遍表示，相比歐美品牌或本地品牌，中國品牌的電動自行車物美價優，更具競爭力。“我原本打算購買一輛燃油摩托車，但發現中國品牌電動自行車更具吸引力，最終購買了電動自行車。”墨西哥城的銀行工作人員奧斯卡對記者表示，“電動自行車每天的充電費用遠低於摩托車的加油成本，而且維護也更簡單。”



雅迪不久前宣布，將投資近8000萬美元在墨西哥阿茲特克建立新工廠，以開拓墨西哥等拉美市場。來自墨西哥城的愛德華多剛剛購買了一輛雅迪電動自行車，他表示，該款產品電池續航時間長，緩解了用戶的續航焦慮，也非常方便在擁堵的墨西哥城出行。



墨西哥外賣市場近年來增長迅速，外賣員和快遞員成為電動自行車的重點用戶群體。“我一天要跑很多單，電動自行車便宜實惠，充電也方便。”外賣送餐騎手何塞對記者說，目前墨西哥市場上的絕大多數電動自行車都是中國品牌，整體使用體驗感非常好，“對外賣小哥尤其友好”。



雅迪科技集團有限公司北美代表處總經理張亮對記者表示，電動自行車對於配送行業尤為重要，騎手每天騎行時間長，低能耗、高續航的電動自行車正好滿足他們的需求。據介紹，雅迪目前在墨門店已覆蓋12個州，所有門店都配備了售後服務中心和配件倉庫，兩年全國質保期內，消費者可以在任何一家雅迪門店享受維修和保養服務。

