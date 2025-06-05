富權：“監察院”變成了“監守自盜院”？

中評社香港6月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：“監察院”變成了“監守自盜院”？以下為文章內容。



近日台灣地區有關“監察院”的新聞勁爆，繼秘書長李俊俋因被爆出濫用公務車案，以有負國人所託及“監察院”清譽為由請辭，並獲賴清德火速批准，及“監委”蘇麗瓊、林鬱容、王榮璋遭爆違法使用公務車做私用，被送到紀律委員會查處之後，中國國民黨籍“立委”徐巧芯昨日再爆，又有兩名“監委”田秋堇、葉宜津也違法公務車私用。對此，台北地檢署啟動調查機制進行調查。職能為負責行使彈劾權、糾舉權、審計權以及對行政部門提出糾正案的“監察院”，其組成成員卻本身就涉嫌違反公務法律，端的是監守自盜，“監察院”變成了“監守自盜院”。



李俊俋是死硬“台獨”分子、有民進黨“國師”之稱的台大法律系榮譽教授李鴻禧（陳水扁、蔡英文都是其台大法律系學生）之子，在民進黨內屬於“新潮流系”，因而“新潮流系大姐大”陳菊在出任“監察院長”後，被延攬為“監察院”秘書長。而在此之前，李俊俋曾先後任淡江大學兼任講師、“行政院人事行政局”參事、嘉義市副市長、“銓敘部”政務次長、“總統府”國策顧問兼“憲改”辦公室主任、“總統府”副秘書長、“勞動部”政務次長等。曾經參加黨內市長及“立委”連任初選，以及代表綠營選市長共三次失利，選後都很快復出，擔任要職。這次“出事”後，李俊俋要返鄉再次參選嘉義市長看來將會“凍過水”。



李俊俋日前遭到揭露，濫用公務車與行政資源，疑似將公務車當作愛犬專車，除了接送以外還送寵物美容，還把公務車當免費Ubereats，要“監察院”人員前往餐廳取餐再送往他的宿舍後接他下班。有民代前往台北地檢署告發李俊俋涉嫌公務員背信、侵占“國有”財物，北檢將此案列“他”字案偵辦，並指派檢肅黑金專股檢察官偵辦。在“躲無可躲”下，李俊俋請辭“監察院”秘書長，獲賴清德火速批准，予以免職。

