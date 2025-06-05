特斯拉首次進入中國新能源車“下鄉”名單

中評社香港6月5日電／中國2025年新能源車“下鄉”活動即將開啟，近日工業和信息化部、國家發展改革委、農業農村部、商務部、國家能源局聯合發布通知，展開2025年新能源車“下鄉”活動，“下鄉”車型目錄涵蓋124款車型，包括自主品牌、合資品牌、外資品牌，涵蓋乘用車和小型商用車，且特斯拉（TSLA）首次進入“下鄉”車型目錄。



據《第一財經》周三（4日）報導，具體來看“下鄉”車型，在自主品牌中，比亞迪（1211.HK）共有11款車型“下鄉”、長安汽車（包括阿維塔）15款、東風旗10款、吉利旗下超過10款。



新勢力“下鄉”也展現踴躍態勢，零跑、小鵬（XPEV）、蔚來（NIO）、理想（LI）均有車型加入“下鄉”隊伍。



與往年不同的是，被視為高端車型的特斯拉兩款車型Model 3和Model Y，首次進入新能源車“下鄉”名單。儘管特斯拉仍是自主品牌對標高端產品的主要競爭對手，但滲透鄉鎮市場能夠為特斯拉帶來快速銷量增長。



乘聯會的數據顯示，4月新能源車在中國市場總體乘用車的零售滲透率51.5%，較去年同期提升7個百分點。其中，自主品牌新能源車零售份額73%，年增0.4個百分點；新勢力份額19.4%，增長3.6個百分點；特斯拉份額3.2%，下降1.5 個百分點。



2025年，走向下沉市場，已成為新能源車廠的共識。



一方面，三、四線城市新能源車仍有增長空間。中汽數研的數據顯示，今年第一季北上廣深等一線城市新能源車滲透率約 50%，周口、榆林等部分三、四線城市新能源車滲透率約33%，仍有近20%提升空間。



另一方面，對車廠而言，加速下探更廣闊的鄉鎮區域，也有助於提振車型銷量。



5年來，江蘇、四川、新疆、西藏、內蒙古等10餘個省、自治區、直轄市，先後舉辦29場專場活動、上百場巡遊巡展活動；發布9批次、400餘款新能源車“下鄉”車型，“下鄉”活動車型累計銷售近1，500萬輛。



專家認為，此次新能源車“下鄉”活動將有利於提升鄉鎮地區新能源車滲透率，加快鄉鎮地區快充技術普及，推動核心零件（“三電”）領域技術提升。