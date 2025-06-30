中評月刊：台灣電力發展歷程與能源政策評析

中評社香港6月30日電/福建社會科學院現代台灣研究所助理研究員陳麗珍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《台灣電力發展歷程與能源政策評析》。作者認為，台灣電力發展歷程與能源政策演變反映了不同階段的政治、經濟和技術背景。在過去的能源政策實施過程中，存在缺乏長期規劃、受意識形態影響等問題，導致了電力供需結構失衡、缺電危機常態化、經濟成本劇增以及地緣風險加劇等現實衝擊。當前，台灣能源政策調整存在核電重啟的意識形態博弈、綠能路徑分歧與發展困境等挑戰。事實證明民進黨強推的“2025非核家園”能源政策目標已基本不可能實現，未來，唯有加強兩岸合作，特別是加快推進在再生能源開發、交通電氣化、智能電網等領域的合作，才能有效化解其能源政策轉型失效帶來的諸多困局，助力解決台灣電力短缺問題。文章內容如下：



在今年5月17日核三廠2號機停機後，台灣將正式告別核電。民進黨宣稱台灣地區將成為亞洲第一個“曾用核電，而能廢核”的地區，無疑會受到亞洲各國乃至全球的矚目。民進黨頑固“廢核”，僅實現了“2025非核家園”能源政策“0核”目標，其餘三個目標（煤30%、天然氣50%、可再生能源20%）均已無望達成，絲毫未考慮“非核家園”能源政策給台灣社會經濟發展、工業生產及民生生活帶來的負面影響。繼今年1月台灣經濟事務主管部門正式啟動水價調漲方案後，3月台灣經濟事務主管部門又計劃調漲電價，且新一波的漲價主要鎖定330度以下民生住宅及小商店用電，電價平均漲幅約6%。①水電雙漲對台灣民眾的生活產生巨大衝擊，島內怨聲載道，要求民進黨當局檢討“非核家園”能源政策。能源是經濟發展與社會穩定的重要基礎，電力作為現代能源體系的核心組成部分，其發展與相關政策制定對地區的發展起著關鍵作用。台灣的電力發展歷經多個階段，不同階段的能源政策對其經濟、社會和環境等方面產生了深遠的影響。基於此，本文將深入剖析台灣電力發展歷程與能源政策，全面瞭解其能源領域的現狀與問題，以冀為其未來能源規劃提供參考，同時也為其他地區的能源發展提供經驗教訓。