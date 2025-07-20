中評月刊：民進黨的執政迷思與困境

中評社香港7月20日電/中國人民大學國際關係學院博士生周國軍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊6月號發表專文《邁向“長期執政”？——民進黨的執政迷思與困境》。作者認為，台灣地區的政治在2024年選舉結束之後，進入了一個新階段。從台灣地區內外部局勢來看，民進黨連續第三次贏得島內領導人選舉，引發了島內外對其未來是否會長期執政的猜想。在過去幾次的選舉中，民進黨對自身勢力的整合、對輿論和選舉議題的操縱都強於其主要競爭對手國民黨；近十多年，台灣社會與選民結構的變遷以及國民黨的衰落，也有利於民進黨；在中美競爭的大背景下，民進黨還得到以美國為主的外部勢力支持。這些因素的叠加，不僅使民進黨連續三屆執政，還激發其追求未來長期執政的野心。然而，島內政治和台海局勢極為複雜，民進黨謀求長期執政的企圖面臨諸多現實挑戰。首先，島內競爭性的政黨體制、權力分立的政府體制以及選舉政治的不確定性將是民進黨繼續執政的制度性約束；其次，島內所謂“民主社會”的政治文化、藍綠對抗的政治社會和經濟衰退的壓力正在動搖民進黨“綠色威權”統治的民意基礎；最後，在島外因素方面，大陸反“獨”促統的系統舉措、中美管控競爭中的美國“疑賴論”以及“特朗普2.0”時期的美國對台政策調整也讓民進黨未來的執政前景一片黯淡。更重要的是，在國家完全統一的歷史確定性面前，如果民進黨不改變“台獨”立場，必然會被歷史大勢所拋棄。文章內容如下：



引言



2024年1月20日，台灣地區領導人、“立法委員”的“二合一”選舉落下帷幕，民進黨候選人賴清德以“少數票”①贏得台灣地區領導人選舉，民進黨“僥幸”得以繼續執政。對於台灣地區而言，這是自2016年以來，民進黨連續第三屆執政，也是台灣民主化轉型以來，民進黨第五屆執政。然而，2024年民進黨繼續當政打破了2000年以來兩黨輪流執政的所謂“規律”。儘管民進黨連續贏得三屆（2016年、2020年、2024年）地區領導人選舉尚不足以判斷台灣民主的走向，但是在兩岸關係持續緊張而島內力量格局日益複雜的情況下，賴清德2024年的勝選仍然引發了島內外對民進黨是否會長期壟斷政權的聯想和擔憂。然而，從當前民進黨的執政環境看，其要邁向長期執政這一目標，不但受到島內政治體制、社會經濟環境等內生性因素的束縛；在島外也面臨兩岸關係、國際局勢等外部因素複雜變化的牽制，民進黨未必會因此獲利。