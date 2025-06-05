兩部門啟動實施青少年學生讀書行動五大工程

中評社北京6月5日電／據新華社報導，記者5日從教育部獲悉，教育部辦公廳、中央宣傳部辦公廳近日聯合印發《關於深入實施全國青少年學生讀書行動的通知》，進一步提升青少年學生讀書行動實施質量，通過閱讀築牢青少年的民族文化根基、提升青少年的綜合素質和創新能力，為強國建設提供有力支撐。



通知提出，在青少年學生讀書行動已有工作基礎上，創新實施五大工程。實施書香校園建設工程，將閱讀有機融入學校教育教學，倡導分學段閱讀目標，開展“每天閱讀一小時”“周末閱享半日”行動，營造濃厚書香氛圍。實施閱讀資源優化工程，豐富資源供給，強化閱讀推廣，開展“一人一本書，送你金鑰匙”活動。關愛特殊群體，實施“光明未來計劃”和“鄉村學校圖書館振興計劃”。實施閱讀素養培育工程，研製青少年閱讀指數，加強閱讀指導隊伍建設，探索家庭親子閱讀指導路徑策略。實施科技賦能閱讀創新工程，強化數智賦能，推動數字閱讀和傳統閱讀相結合，開發“AI閱讀助手”，推動中小學校逐步覆蓋“AI伴讀計劃”，打造國家智慧教育讀書平台2.0版，以數字化支撐青少年閱讀和終身學習。實施閱讀成果展示轉化工程，鼓勵青少年學生閱讀後進行深度思考，開展“行走閱讀”，做到讀思結合，知行合一。



通知要求，加強組織領導，將讀書行動與社會主義文化強國、教育強國建設緊密結合；健全工作機制，強化家校社協同，鼓勵各地各校結合實際打造讀書活動品牌；強化宣傳推廣，定期組織青少年學生讀書展示交流活動，支持各地創新探索深入實施青少年學生讀書行動的特色路徑。



