特朗普全面暫停12個國家的公民進入美國

中評社北京6月5日電／據央視新聞報導，當地時間6月4日，根據美國白宮發布的一份聲明，美國總統特朗普全面暫停12個國家的公民以移民和非移民身份進入美國，這些國家分別是阿富汗、緬甸、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特裡亞、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹和也門。



此外，特朗普還宣布對另外七個國家的公民實施部分限制入境措施，這七個國家是布隆迪、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉。



聲明稱，此舉是為了保護美國的國家安全。根據聲明，這項公告對美國合法永久居民、現有簽證持有人、某些簽證類別以及入境符合美國國家利益的個人給予例外規定。



在上一個總統任期，時任總統特朗普曾在2017年1月上台後就以國家安全為由頒布行政令，禁止伊拉克、伊朗、利比亞、敘利亞、索馬里、蘇丹和也門等7個穆斯林為主國家的民眾入境。這一禁令被反對者指責為歧視，美國多地法院法官判處暫停實施這一禁令。



隨後，特朗普政府對禁令修改後於2017年3月再次發布禁令，宣布90天內暫時禁止除伊拉克外的上述6國民眾入境，在120天內禁止所有難民身份者入境，以給當局時間考慮是否存在安全隱患。然而，多地法院再次叫停禁令，並稱旅行禁令“有違聯邦法律和憲法”，特朗普發布該命令“超越總統權限”。



對此，特朗普政府當年6月1日上訴至最高法院，要求恢復實施旅行禁令。美國最高法院6月26日推翻了多個州聯邦法院法官對特朗普頒布的旅行禁令的封殺，允許該禁令的主要內容可以生效。根據這一裁決，除非涉及的外國人“與美國人或實體確有可信的真實善意的關係”，否則旅行禁令將對其生效。