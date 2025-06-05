李在明時代的中韓關係能否破冰前行？

李在明4日偕夫人金惠京進入韓國國會。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月5日電／據大公網報導，6月3日，韓國共同民主黨候選人李在明以創歷屆大選紀錄的49.42%得票率贏得總統選舉，終結了尹錫悅時代“價值外交”主導的政治周期。這位出身貧寒、以“草根逆襲”形象深入人心的政治家，在當選後首次講話中便將“恢復民生、振興經濟”列為首要任務，而這一目標的實現路徑，正不可避免地與中國緊密相連。



從競選期間“修復惡化的韓中關係”的承諾，到就職講話中提出“推動韓美日合作的方式展開以國家利益為導向的實用外交，並從務實角度處理韓中、韓日等周邊關係”，李在明政府的外交轉向已為中韓關係破冰釋放出明確信號。



李在明的實用主義外交本質上是對尹錫悅政府失衡戰略的糾偏。尹錫悅任內將韓國外交徹底押注在美國戰略棋盤上，不僅導致中韓貿易逆差在2025年第一季飈升至189億美元，半導體出口受美國對華技術管制重創，更使韓國GDP增速跌至0.7%的歷史低點。面對這一困局，李在明直指“犧牲中國市場是自殺式外交”。畢竟，中國是韓國貨物的主要出口地，據韓國關稅廳數據，上月1至10日的韓國整體出口為128億美元，其中對華出口額占21.8%，遠超美國的15.5%，這一經濟現實成為其政策調整的底層邏輯。三星、SK等財閥早已用行動投票：SK電池工廠120億美元的在華投資計劃，以及中韓在APEC框架下聯合打擊稀土走私、重啟數位經濟合作的實踐，都印證著“政冷經熱”的解凍趨勢。



糾偏尹錫悅“價值外交”路線



在安全領域，李在明試圖在韓美同盟根基與對華關係改善間尋找平衡點。他明確承諾“重新評估薩德部署”，延續文在寅時期的“三不一限”原則（不追加沙德、不參與美國導彈防禦體系、不發展美日韓軍事同盟、限制現有薩德使用），這與中國在戰略安全上的核心關切直接呼應。



然而，地緣政治的複雜性在於，美國透過駐韓美軍、親美檢察官體系等機制對韓國形成的深度控制，可能成為薩德問題徹底解決的隱形枷鎖。同樣值得關注的是其對朝政策的轉向：恢復韓朝軍事熱線、推進金剛山旅遊和開城工業園重啟的構想，與中國倡導的半島和平機制形成戰略契合，而中國作為朝鮮最主要貿易夥伴和政治盟友的獨特地位，將成為李在明推動南北和解不可或缺的支點。



由於李在明就任韓國總統時，當地處於進步與保守勢力更加撕裂的複雜時期，加上國際局勢的影響，中韓關係的破冰回暖之路仍布滿荊棘。