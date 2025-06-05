美方又炒作“中國威脅論”　實為軍售造勢

中評社北京6月5日電／據大公網報導，最近美軍高層接連針對台海局勢發表意見：



美國太平洋陸軍司令克拉克上月初稱，中國在印太地區日趨咄咄逼人、加劇危險局勢，5年前沒人想到中方會對台灣進行封鎖演練，但現在已成為慣例操作；



美國印太司令帕帕羅上月20日在夏威夷美國與亞太20多盟國高階軍官進行定時集會中宣稱，解放軍可能正在對台動武的“初步階段”，因此未來需優先讓“解放軍雷達站”、“飛彈發射器”及“指揮中心”三大系統無法運作，才能占上風；



美國空軍部長邁因克上月29日在科羅拉多州空軍學院的畢業典禮上聲稱，印太地區將成為未來數十年美軍最需應對的潛在戰區，美國軍事戰略已從過去20多年聚焦中東的反恐任務，轉向以本土防衛與對抗中方為核心的新時代；



美國國防部長赫格塞斯上月31日在新加坡出席“香格里拉對話”時叫囂，如果中國試圖“征服”台島，將會帶來“毀滅性後果”，還強調：“我們沒有必要粉飾太平。中國構成的威脅是真實的，而且可能迫在眉睫”。



就在這些美軍高級將領對台海局勢高談闊論時，傳出特朗普政府將進一步擴大對台軍售。難怪美國軍方又再次大肆炒作“中國威脅論”，原來是為新一輪美對台軍售“造勢”。據統計，特朗普第一任4年期間向當時的民進黨蔡英文政府出售了高達183億美元的軍備，可謂創了新高。相較之下，國民黨李登輝任內12年向美軍購總額約162億美元，民進黨陳水扁任內8年向美採購約84億美元武器，國民黨馬英九執政8年向美購買了約201億美元武器。如今特朗普再次執掌白宮，怎會放過台灣這個又聽話又有錢的軍火買家？所謂“進一步擴大對台軍售”，意味著這4年特朗普對台軍售的總額可能將超過蔡政府時期的183億美元。早前民進黨賴清德政府放話說“將斥資70億至100億美元”對美軍購，顯然不能滿足特朗普的胃口。