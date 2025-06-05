楊偉廉任終院非常任法官

前新西蘭最高法院常任法官楊偉廉，獲委任為終審法院非常任法官。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月5日電／據大公網報導，立法會昨日通過決議，同意委任楊偉廉為終審法院其他普通法適用地區非常任法官。政務司司長陳國基發言時強調，在“一國兩制”下，香港特區既是國家唯一實行普通法的司法管轄區，也是世界上唯一中英雙語並行的普通法地區，這是香港必須保持的獨特優勢。



陳國基表示，海外法官參與終審法院聆訊的審判工作，充分體現了“一國兩制”下香港司法體系的獨特性，不僅有助維持終審法院的國際專業聲譽，更鞏固了香港與其他普通法地區的司法交流。



曾任新西蘭最高法院法官



楊偉廉曾任新西蘭最高法院常任法官，2022年4月退休，其後續以署任法官身份留任兩年。行政長官李家超早前已接納司法人員推薦委員會的推薦，在今次獲得立法會同意後，預計將於本月正式作出任命。



陳國基在立法會動議議案時表示，來自其他普通法適用地區的優秀海外頂尖法官加入終審法院擔任非常任法官，正是對香港司法制度的認可與信任的又一明證。終審法院持續委任優秀的海外法官出任非常任普通法法官，參與終審法院的司法工作，有助進一步鞏固香港司法制度高度國際化的獨特優勢，以及維持國際社會對香港司法制度的高度信心。



陳國基強調，在“一國兩制”下，香港特區既是國家唯一實行普通法的司法管轄區，也是世界上唯一中英雙語並行的普通法地區，這是香港必須保持的獨特優勢。



司法機構獨立行使審判權



近年地緣政治緊張的大環境下，香港部分海外法官遭受外國施壓和干預。陳國基指出，特區政府對該些粗暴干預香港司法制度的行為予以強烈譴責，政府全力支持司法機構依法獨立行使審判權，亦對所有服務香港的法官和司法人員的專業操守充滿信心，所有司法人員均會按照司法誓言，以無懼、無偏、無私、無欺的精神嚴格根據法律原則，維持司法公義。