孫東：博鰲香港會議　強化“內聯外通”優勢

中評社北京6月5日電／據大公網報導，博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇將首次在香港舉行，創新科技及工業局局長孫東昨日發表網志，表示這次博鰲香港會議的成功舉辦，將有助強化香港“內聯外通”的國際優勢，加快香港國際創科中心的建設步伐。事實上，過去幾年來香港創科發展從“完善布局”、“良好開局”，到致力破局，一直都在穩步快速前進。



論壇特別增設香港專場



孫東發表題為“潮平風正，香港創科發展正當時──寫在博鰲亞洲論壇香港會議臨近之際”的網志。他表示，今次香港會議以“科技引領未來，創新驅動轉型”為主題，預計將吸引超過800名海內外的專家、學者及政經領袖參加。除了6月7日上午舉行全體大會外，會議亦設立分論壇，探討多個熱門創科議題，如綠色化、創新集群、生命健康及人工智能等。而本次會議將特別設香港專場，以“發揮內聯外通優勢 拓展環球創科合作”為題探討香港如何充分發揮“內聯外通”的獨特優勢，促進“政、產、學、研、投”高效協作，以推動環球創科合作與發展。



特區政府在2022年年底公布《香港創新科技發展藍圖》，從頂層設計為香港創科發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，重點創科項目“InnoHK創新香港研發平台”至今已有超過4700家初創企業；而引進具潛力或代表性的創科企業亦已超過200家。過去幾年，特區政府先後推出三個百億計劃，分別是2022年“產學研1＋”計劃、2023年“新型工業加速計劃”及2024年“創科產業引導基金”，致力於推動中游成果轉化，加快下游產業發展，構建創科產業體系。



去年公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，闡明河套香港園區的發展方向、策略和目標。除了加快建設園區的硬件配套外，特區政府亦會充分發揮河套“一國兩制”和“一區兩園”的優勢，探討試行創新便利措施，促進港深兩個園區人流、物流、資金流和數據流等創新要素跨境便捷流動，通過政策及制度創新帶動香港創科發展的突破。



三大研發機構推動創科



至於人工智能方面，孫東表示，政府今年將人工智能提升至關鍵產業的戰略層面，並提出設立人工智能研發院，連同新設的生命健康研發院和微電子研發院，相信新成立的三大研發機構將極大地提升相關前沿科技領域的科研及轉化能力，以科技創新驅動產業發展。最後，他期待今次參與論壇的嘉賓及代表，能親身感受香港創科發展的新氣象、新氛圍。