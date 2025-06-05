開展人力資源服務業與製造業融合發展試點

中評社北京6月5日電／據人民網報導，近日，人力資源社會保障部等四部門印發通知，組織開展人力資源服務業與製造業融合發展試點工作，加快促進高質量充分就業，助力構建現代化產業體系。



試點工作將在30個左右具備條件的城市開展，通過3年左右的努力，培育一批面向製造業的專業人力資源服務機構，打造一批融合發展平台載體和聯合體，發展一批支持製造業高質量發展的人力資源服務創新技術、產品、模式，形成一批推動人力資源和實體經濟、科技創新深度協同的政策體系和有效模式。



試點城市原則上為地級及以上城市，滿足具備較大規模的製造業、比較發達的人力資源服務業基礎、豐富的教育人才資源、較強的區域示範帶動作用等條件。試點城市應統籌就業、產業、財政、金融、土地等扶持政策，促進人力資源服務業與製造業深度融合；同時充分利用現有資金渠道，推動將符合條件的項目列入就業和技能培訓、現代服務業、工業和信息化領域有關專項資金扶持範圍。



在打造融合發展載體方面，通知要求以加強重點產業用工保障為重點，支持人力資源服務機構聯合製造業產業鏈上下游企業等組建招聘用工聯合體；以促進勞動者素質提升和人力資源開發為重點，支持人力資源服務機構聯合大型企業集團、產業鏈龍頭企業等建設跨企業培訓中心或組建人才服務集團。



通知提出支持製造企業聯合人力資源服務機構開展人力資源事務外包、共建人力資源共享中心，為受人工智能等新興技術影響的製造業從業人員提供轉崗培訓和再就業服務。



數據顯示，近年來，人力資源服務業年均服務5000餘萬家次用人單位，其中約40%是製造業企業，形成了大量專門面向製造領域的人力資源服務場景。