中評社北京6月5日電／據新華社報導，近年來，全球多地出現高溫熱浪、嚴重乾旱、致命洪災等極端天氣事件。以人類共同的前途命運為懷，習近平主席曾在多個國際場合發出真誠呼籲。



在巴西亞馬孫流域，中巴合作建設的美麗山特高壓輸電項目，不僅幫助這裡解決清潔水電長距離外送和消納難題，還恢復了沿線森林植被面積多達200公頃，一些地區出現了狐狸等野生動物。



發出減碳承諾、分享治理經驗、探索合作之路，中國以實際行動助推世界各國共建地球生命共同體，共建人與自然和諧共生的美好未來。



與42個發展中國家簽署氣候變化南南合作諒解備忘錄，在南南合作框架下積極為80多個發展中國家保護生物多樣性提供支持，與超過40個國家的170多個合作夥伴建立“一帶一路”綠色發展國際聯盟……中國智慧、中國技術、中國行動，正為推動世界綠色發展提供源源不斷的重要助力。



為應對生物多樣性喪失、荒漠化、環境污染等全球性挑戰，中國積極參與相關國際會議，通過推動談判、組織邊會、舉辦展覽等方式，發出中國聲音，提出中國方案，展現中國擔當。



從聯合國大會一般性辯論到氣候變化巴黎大會，從《生物多樣性公約》締約方大會領導人峰會到世界經濟論壇視頻會議，習近平生態文明思想正在全球引起越來越多共鳴，中國生態文明建設對全球環境治理的貢獻得到廣泛贊譽。



以可持續發展之路，實現建設綠色家園的共同夢想。中國秉持真正的多邊主義促進全球合作，為共建繁榮、清潔、美麗的世界注入強大動力。







