“堅定不移地追求設定的目標”

中評社北京6月5日電／據人民網報導，“習近平主席是一位善於傾聽的大國領袖。”回憶起在北京見到習近平主席的場景，世界領袖聯盟—馬德里俱樂部（以下簡稱“世界領袖聯盟”）秘書長瑪麗亞·埃萊娜·阿圭羅說。作為世界領袖聯盟秘書長，埃萊娜多次到訪中國，並陪同該聯盟成員參加同習近平主席的會見。其中，2017年的那次會見給她留下的記憶最為深刻。



當年11月28日，“2017從都國際論壇”在廣東開幕。論壇以“全球治理與中國主張”為主題，20國前政要及中外專家學者近百人出席。11月30日，在北京人民大會堂會見來華出席“2017從都國際論壇”的世界領袖聯盟成員時，習近平主席著重介紹了中國發展道路以及中國參與全球治理的原則和主張，並聽取外方嘉賓代表發言。習近平主席高度讚賞世界領袖聯盟為促進各國同中國的交往合作所做的大量工作，並希望這些來自五大洲的新老朋友發揮自身優勢，多為中國發展建言獻策，增進中國人民同各國人民的相互瞭解和友誼。



世界領袖聯盟成立於2001年，由來自70多個國家的前國家元首、政府首腦，以及國際組織前負責人等組成，通過政界、學術界、企業界和民間社會組織等多種渠道，為應對全球社會及政治發展中的挑戰架設橋梁、促進對話。該聯盟與中國人民對外友好協會等機構合作舉辦從都國際論壇已有10年。



2017年起，習近平主席多次向論壇發表視頻致辭、致賀信等，並會見出席從都國際論壇的外方嘉賓。“從習近平主席的視頻致辭、賀信以及與外方嘉賓的談話中，我們能夠深深感受到一位大國領導人的風采：習近平主席關心自己國家的人民，也高度重視中國在國際事務中發揮更加積極的作用。”埃萊娜說，“習近平主席長期關注從都國際論壇的發展，通過各種形式向出席論壇的嘉賓們傳遞出維護世界和平穩定、堅持合作共贏的信息。習近平主席堅定不移地追求設定的目標，這給我留下了非常深刻的印象。”



埃萊娜表示，參加習近平主席會見的外方嘉賓來自世界各地，他們在交流發言中涉及的話題非常廣泛。“在與他們的交流中，習近平主席總是認真傾聽，並根據發言內容很有針對性地作出回應。”