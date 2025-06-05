一起守護“記憶里的中國”

中評社北京6月5日電／據人民網報導，深入挖掘文獻遺產獨特的文化價值，做好保護和利用的“後半篇文章”，使其走近公眾、服務社會，做到以文載道、以文化人，應成為保護利用的重要目標



編鐘演出加場，開放夜間演奏場次，每天演出6—7場……每逢假期，湖北省博物館編鐘樂團的演員們都格外忙碌。為一睹曾侯乙編鐘的風采，遊客紛至沓來，聆聽穿越千年的金石之聲。



不久前，《隨州曾侯乙編鐘》與《少林寺碑碣（566—1990）》、鄭和遺存《布施錫蘭山佛寺碑（1409年2月15日）》，一同入選《世界記憶名錄》。這些“中國記憶”，何以跨越山海、打動世界，入選聯合國教科文組織的文獻保護項目，躍升為代表人類文明印記的“世界記憶”？



真實最具有說服力。隨州曾侯乙編鐘，銘文與音響互通互證，完整保存了2400多年前人類的音樂智慧，被稱為世界第一部有聲“音樂教科書”；少林寺碑碣跨越1400多年歷史，以近500通碑碣串聯起中國佛教史、政治史與全球文明交流史；鄭和下西洋時所立的布施錫蘭山佛寺碑，則鐫刻著600多年前中國寶船前往海外的交流交往故事，記載著古代海上絲綢之路的文明對話。



文獻遺產，是中華文明的“記憶底片”，也蘊含著人類對藝術、信仰與和平的永恒追求。如今，它們成為全人類共同珍視、傳承的“世界記憶”，這是對中華文明獨特魅力與深厚底蘊的認可，更是世界對東方智慧與歷史價值的致敬。



目前，我國已有18項文獻遺產列入《世界記憶名錄》。從承載3000年文明回響的甲骨文，到凝結中醫藥智慧的《黃帝內經》《本草綱目》，再到蘇州絲綢產業百年發展的技術圖譜……這些文獻遺產如同一根根絲線，將華夏歷史串聯成綿延不絕的文明長卷，不僅代表著中華民族獨特的精神標識，更為人類文明的發展進步提供著跨越時空的思想啟迪。



記憶是時間饋贈的禮物，它是珍貴的，也是脆弱的、易逝的，需要人們以敬畏之心守護，以創新之法傳承。入選“世界記憶”不是終點，而是保護和利用的新起點。深入挖掘文獻遺產獨特的文化價值，做好保護和利用的“後半篇文章”，使其走近公眾、服務社會，做到以文載道、以文化人，應成為保護利用的重要目標。