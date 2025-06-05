公證檔案管理辦法修訂

中評社北京6月5日電／據新華社報導，記者6月4日從司法部獲悉，司法部、國家檔案局近日印發新修訂的《公證檔案管理辦法》，進一步推進公證電子檔案信息化建設，優化公證檔案保管期限，完善公證檔案利用規則等。



公證檔案是記錄公證活動過程的基本載體，是國家檔案的重要組成部分，是公證執業監督和質量管理的主要依據。辦法完善公證檔案管理部門職責任務，明確國務院司法行政機關負責制定全國統一的公證檔案工作制度，並與國家檔案主管部門對全國公證檔案工作進行監督、指導和檢查。



在推進公證檔案電子化與文書材料歸檔數字化轉型方面，辦法設專章明確公證檔案信息化建設的整體性要求和原則性規定，規定公證電子檔案與傳統載體公證檔案具有同等效力，倡導推進公證檔案數字化，並對已經數字化的檔案備查提出要求。讓靜態數據轉化為服務動能，更好促進減證便民。



此外，辦法依據新修訂的檔案法及其實施條例，規定大幅縮短公證檔案保管期限，將永久、60年和20年的保管期限，相應調整為永久、30年和10年，並製作《公證檔案保管期限表》，以附件形式附後。辦法明確公證檔案保管責任，規定公證機構可以將公證檔案的保管期限通過書面告知、辦公場所公示等方式告知當事人。規範公證檔案銷毀條件和程序，明確對於保管期限屆滿的公證檔案，經鑒定無保存價值的應當銷毀，但銷毀前應當留存公證書正本等。



辦法自2025年6月20日起施行。