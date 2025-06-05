中評社北京6月5日電／據新華社報導，美國總統特朗普4日與俄羅斯總統普京通電話。特朗普隨後在社交媒體上發文說，除俄烏衝突外，他還與普京討論了伊朗核問題。特朗普說，普京表示他將參與和伊朗之間的討論，“或許可以幫助讓事情迅速有個結果”。美伊談判目前卡在哪兒？特朗普為何迫切想與伊朗達成協議？



美伊談判目前卡在哪兒？



自4月以來，美伊已舉行五輪間接談判。談判取得一定進展，但在若干核心問題上分歧依然突出，特別是伊朗鈾濃縮活動問題。



美國堅持不允許伊朗開展任何鈾濃縮活動。特朗普2日在社交媒體上發文說：“根據我們潛在的協議，我們不允許（伊朗開展）任何鈾濃縮活動。”



伊朗則明確拒絕這一要求。伊朗表示，伊方並不尋求發展核武器，但有權和平利用核能，適度開展鈾濃縮活動正是這項權利的一部分。伊朗最高領袖哈梅內伊4日說，美國要求伊朗完全放棄鈾濃縮的主要目的是阻礙伊朗發展，完全放棄鈾濃縮“百分之百”違背伊朗的利益。



特朗普為何迫切想與伊朗達成協議？



媒體分析認為，特朗普今年1月上任後許下幾大政治目標，如今遠未實現，因此迫切希望在美伊談判上實現突破，以自證“成功”。



《以色列時報》日前援引美國前副總統切尼的國家安全事務顧問約翰·漢納的話說，特朗普一向如此，“永遠想當第一”。然而現實是，俄烏衝突仍在延宕，加沙問題沒有解決，美國關稅政策遭反對，通脹憂慮導致美國消費者信心暴跌……