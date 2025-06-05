北京物資學院：新增兩大專業

中評社北京6月5日電／據新華社報導，近日，北京物資學院招生主管李小慶做客2025新華網高考情報局，圍繞學校辦學特色和招生政策等情況展開了介紹。



Q1：請簡要介紹學校的基本情況和辦學理念。



北京物資學院地處京杭大運河源頭，小而美、小而特、小而實，是一所覆蓋現代物流產業全鏈條物流教育體系的高校。學校前身是1963年成立的北京經濟學院物資管理系；1980年獨立建校，是為滿足國家流通事業現代化對高級物資流通管理人才需求而創辦的。



建校40多年來，學校用實際行動走出了一條“自強不息、艱苦奮鬥、敢為人先、追求卓越”的物院之路，為國家物流和流通領域培養了一大批“國際化、實戰型、復合型”的物流與期貨人才。



Q2：學校目前有哪些優勢學科和特色專業？



作為全國唯一的以物流和流通為特色的高水平應用型大學，1993年，學校開辦國內高校第一個期貨專業；1994年，開辦國內高校第一個物流管理專業；2010年，開辦國內高校第一個採購管理專業；2019年，北京市首批開設供應鏈管理專業。經過40多年的快速發展，學校已經發展成為一所以經濟學科為基礎、管理學科為主幹，經、管、理、工、文、法等多學科協調發展的普通高等院校。



目前學校擁有在招專業及方向33個、7個一級學科碩士學位授權點、11個專業學位碩士授權類別、2個北京市重點建設學科，“管理科學與工程”入選北京高校“高精尖”學科建設隊列並與北京交通大學進行共建，與首都經濟貿易大學開展博士研究生聯合培養工作。



Q3：學校在人才培養方面有哪些創新舉措和培養項目？