保護長江生態，這些案例彰顯法治之力

中評社北京6月5日電／據新華社報導，守護長江，離不開法治之力。



非法捕撈、直排污水、違法開墾……今年是長江保護法施行4周年，近年來各地法院審結的多個典型案例，給破壞長江流域生態的行為敲響警鐘。6月5日世界環境日，讓我們一起關注長江母親河。



一條隱匿管道污染上萬人“水杯”，判了！



四川廣安鄰水縣某地，長江流域支流白水河從這裡經過，白水河左岸支流上的金鐘水庫是當地人賴以生存的水源地。就在幾年前，一條隱匿的管道曾悄然威脅這裡——數千噸滲漏的污水，給4個鄉鎮1萬餘居民的生活帶來嚴重影響。



2022年3月，一場突如其來的大雨把污水衝刷至金鐘水庫庫尾小河溝處，一起非法排污案件也漸漸浮出水面。



“早上過路的村民聞到一股刺鼻的豬糞味，看到河溝裡的黑水和漂浮著的白色泡沫，立即打電話報告給水庫管理員。”四川廣安市中級人民法院法官王越說。



經調查，2020年8月至2022年3月，一家生豬養殖合作社在法定代表人張某倫的安排下，通過私挖糞污儲存池、私設管道，利用養豬場附近的喀斯特地形，多次將未經處理且嚴重超標的養殖豬糞水直接向自然界排放，對附近水源造成一定程度污染。



為恢復取水，水務公司採取應急取水措施，重新安裝水泵、敷設輸水管道等。四川省廣安市中級人民法院依法判處該養殖合作社罰金四十萬元、張某倫有期徒刑四年並處罰金十萬元。“如今，金鐘水庫經系統治理後已重新蓄水，並經檢測達標後恢復取水。養殖合作社已經拆除，相關用地環境也已復耕，區域環境得到修復。”王越說。