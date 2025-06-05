被聯合國環境署點贊的“北京奇跡”煉成記

中評社北京6月5日電／據新華社報導，2025年初夏時節，一張2024年美麗北京建設“成績單”新鮮出爐：2024年，北京PM2.5年均濃度為30.5微克每立方米，同比下降6.2%。北京空氣質量優良天數為290天，與2013年相比增加了114天，為歷年最多。重污染天由2013年的58天減少到2024年的2天，降幅達96.6%。



從“霧裡看花”到“藍天常在”，從被媒體連篇報導空氣污染問題到治理經驗被聯合國環境署譽為“北京奇跡”，北京這座超大型城市用十幾年如一日的攻堅克難與開拓創新，為全球大氣污染治理貢獻了全新方案。



“霧裡看花”到“藍天常在”的蛻變



夏日，在景山山頂憑欄遠眺，宏偉壯觀的故宮博物院、高樓林立的CBD商圈、高高挺立的奧林匹克塔……一個個城市景觀與藍天組合成一幅幅北京“靚照”，讓攝影愛好者謝先生十分感慨：“與2013年的北京相比，蛻變之大實在是令人震驚。”



謝先生回憶，彼時的北京一到秋冬季，每周總有幾天是灰蒙蒙的，自己的心情也很受影響。“那時社交媒體剛剛興起，大家都流行曬生活。可一到秋冬，看到窗外‘霧裡看花’的景色，大夥兒的分享欲就‘熄火’了，紛紛轉化為對藍天的呼喚。”



人民群眾對藍天的期待，轉化為一場轟轟烈烈的“藍天保衛戰”。2013年9月，國家《大氣污染防治行動計劃》出台。北京也制定並實施《北京市2013－2017年清潔空氣行動計劃》，從“壓減燃煤、控車減油、治污減排、清潔降塵”四大方向開始攻堅。“當時全市召開大會，市領導、各委辦局紛紛簽署責任書，所有部門蓄勢待發，誓要打贏這場攻堅戰。”北京市生態環境局大氣環境處處長謝金開說。



在實戰中不斷提升空氣質量預測預報能力，先後三次開展PM2.5來源解析，為大氣污染防治工作提供科學依據；一項項治理行動計劃壓茬推進，分階段重點開展移動源污染、燃煤污染、工業污染、揚塵污染、生活面源污染治理，污染物排放得到有效治理；加快調整能源結構，淘汰或退出污染工業企業，大力推行清潔生產，推行激勵與約束並舉的節能減排新機制……