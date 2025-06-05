“水肥還田”助力河南農民“減投增產”

圖為河南省西平縣師靈鎮白廟村，誠信種植專業合作社負責人康明麗展示糧倉中剛剛收穫的小麥。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月5日電／據新華社報導，風吹麥浪遍地黃，顆粒歸倉豐收忙。在河南省西平縣師靈鎮白廟村，誠信種植專業合作社負責人康明麗站在糧倉門口，看著剛剛收穫完成、堆積如山的小麥，臉上漾起欣慰的笑容。“多虧了支農管網，合作社今年流轉600多畝土地種植小麥，平均畝產達到1200斤，又是一個豐收年。”



記者6月4日在西平縣師靈鎮剛剛收穫完成的田地中看到，沿著公路每隔50多米就有水泥澆築的出水口均勻地分布在地頭，涵管上的“牧原支農管網、水肥還田口”字樣很是醒目。當地不少農戶正利用這些管網給地裡剛剛播種的玉米澆灌水肥。部分種植較早的地塊玉米已經出苗，嫩綠幼苗整齊排列、長勢喜人。



“用了牧原養豬場支農管網提供的水肥，一畝地化肥能減少使用30到50斤，小麥、玉米平均一畝地能多收100斤。全年化肥、種子、電費等綜合來算，每年合作社能多賺五六十萬元，牧原的循環農業給我們種糧戶切切實實帶來了效益。”康明麗笑著說。



負責這些支農管網管護工作的西平牧原第三養豬場農藝師吳柯告訴記者，養豬場水肥還田管網覆蓋面積達7200畝，周邊4個村裡有數百個水肥出水口。依托規模化養豬場，養豬產生的糞便經過固液分離，再進行發酵，產生的水肥可以作為底肥用來澆地。用水肥澆過的地種出的小麥、玉米長勢格外好，不僅品質高，更增加了產量。



“在牧原養豬場內，滅菌除臭、節能減排和污水處理再利用技術十分先進，直接用於環保的專利發明非常多。通過創新糞肥利用工藝及模式，實現了‘變廢為寶’。”吳柯說，僅僅西平牧原第三養豬場一年就為周邊農田提供40萬噸的水肥，全部無償提供給農戶使用。此外西平牧原第三養豬場還為管網覆蓋範圍內4000多名農戶“建檔立卡”，大戶可以做到“一戶一案”，定期對所在地塊土壤進行“測土配方”施肥，時不時對農戶們進行種植方面的專業指導。



西平牧原第三養豬場環保主管申博告訴記者，該養豬場年出欄生豬20萬頭，“水肥還田”技術最大的功效是可以將生豬養殖過程中產生的豬糞尿，經過厭氧處理和發酵後，轉化為富含多種營養元素的水肥。這種弱碱性的水肥不僅可以直接用於農田灌溉，還能有效改善土壤結構，提高土壤保水、保肥能力，做到物盡其用。通過管網將水肥直接輸送到田間地頭，能為農作物提供及時、有效的灌溉和養分補充，澆完水肥之後的莊稼“葉旺、顔色好、長得快”。