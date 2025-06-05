長江經濟帶省市發布共護美麗長江聯合倡議

中評社北京6月5日電／據新華社報導，2025年六五環境日國家主場活動5日在重慶市舉辦。長江經濟帶11省（市）發布“共護美麗長江”聯合倡議，啟動“共護美麗長江，志願有我”活動，以進一步凝結社會各界力量，倡導公眾踐行綠色低碳生活方式，形成全社會共同推動長江經濟帶發展的良好氛圍。



2025年是“綠水青山就是金山銀山”理念提出20周年。今年的六五環境日以“美麗中國我先行”為主題，旨在推動全社會進一步樹牢和踐行生態文明理念，匯聚起呵護美麗中國、共同守護地球家園的磅礴力量。



長江經濟帶11位省（市）代表共同發布“共護美麗長江”聯合倡議，把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，共抓大保護、不搞大開發，堅定不移走生態優先、綠色發展之路，協同推進流域污染綜合治理和生態保護與修復。同時，啟動“共護美麗長江，志願有我”生態環境志願服務聯動活動，並進行火炬傳遞儀式，共同守護長江一江碧水永續東流。



生態環境部有關負責人表示，建設美麗中國是全面建設社會主義現代化國家的重要目標，是實現中華民族偉大復興中國夢的重要內容。要持續開展“美麗中國，我是行動者”系列活動，倡導全社會積極踐行簡約適度、綠色低碳的生活方式，壯大生態環境資源服務力量，深化環保設施的公共開放能力，廣泛動員園區、企業、社區、學校、家庭和個人積極行動起來，形成人人、事事、時時、處處崇尚生態文明的社會氛圍。



此外，活動現場還發布了《2024中國生態環境狀況公報》，展示2024年我國生態環境總體情況。