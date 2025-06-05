中評社北京6月5日電／據新華社報導，以高質量發展的確定性應對各種不確定性——中國經濟圓桌會聚焦“四穩”



“著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性”“要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱”。4月25日召開的中央政治局會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，作出一系列重要部署。



貫徹落實中央政治局會議精神，相關部門加快推出穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，有力有效應對外部衝擊，國民經濟頂住壓力穩定增長，延續向新向好發展態勢。



6月5日，新華社推出第十八期“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目，邀請國家發展改革委綜合司副司長丁琳、人力資源社會保障部就業促進司副司長陳勇嘉、中國人民銀行金融研究所所長丁志傑，共話“四穩”最新進展。



各項舉措加快出台實施，對經濟形成有力支撐



“穩就業穩經濟推動高質量發展的若干舉措，是應對外部環境變化、做強國內大循環的重要舉措。在一季度實現良好開局的基礎上，我國經濟延續了穩中向新向好的發展態勢。”丁琳在接受“中國經濟圓桌會”訪談時說，目前，各項舉措正在加快出台實施，政策組合效應不斷釋放：



經濟有韌性——儘管外部環境複雜嚴峻，但工業生產、服務業發展、國內需求、對外出口等都保持了較快增速。



內需有潛力——前4個月家電、通訊器材等商品零售額保持20%以上增速，設備工器具購置投資增長18.2%，“兩重”“兩新”政策效應持續顯現。



創新有活力——4月份高技術製造業增加值同比增長10%、比全部工業快近4個百分點，新能源汽車、人工智能大模型、人形機器人等產業升級發展加快。