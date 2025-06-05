特色食品產業　工信部公布重點培育名單

中評社北京6月5日電／據大公網報導，數據顯示，目前，中國特色食品產區達450餘個，產業規模超2.5萬億元（人民幣，下同），已成為全球食品工業第一大國，行業規模約9.8萬億元。4日，國家工業和信息化部發布中國首批傳統優勢食品產區和地方特色食品產業重點培育名單，首批重點培育對象主要分布在中國28個省份，涵蓋乳製品製造、飲料製造、釀酒工業、精製茶製造等食品工業主要門類。包括雲南小粒咖啡、西湖龍井茶、柳州螺螄粉、廣式涼茶等39個重點培育對象入選。



工信部表示，傳統優勢食品產區和地方特色食品產業重點培育名單是中國消費名品方陣重要組成部分，各地要加大對列入名單的特色產區和產業的指導支持力度，切實做好產區建設和產業培育工作，同時加強對特色食品生產企業和產品的宣傳推廣。



打造百億龍頭萬億產業 雲南咖啡入圍



傳統優勢食品產區和地方特色食品產業是我國食品工業重要發展載體和關鍵增長引擎。本次發布的重點培育名單充分考慮到各地特色食品產業的發展基礎、現實規模、成長潛力等因素，兼顧當地風土人情、歷史積澱、飲食習慣、文化傳承等重要元素，不僅充分體現了我國傳統優勢食品產區和地方特色食品產業發展成果，還能指導各地深入挖掘特色優勢食品資源，打造“百億龍頭、千億集群、萬億產業”的地方特色食品發展格局。



工信部介紹，進入首批名單的地方特色食品產業包括北京二鍋頭清香型白酒、廣式涼茶、雲南咖啡、哈爾濱紅腸、金華火腿、安溪鐵觀音、貴州辣椒製品、新疆番茄醬等。



據介紹，廣式涼茶與嶺南天熱地濕，溫高濕重有關。從晉代葛洪開始，廣東人充分發揮生活智慧，嘗遍百草，又博取各家之長，推陳出新，創造出源遠流長的涼茶文化。“因時而食、四季皆宜”涼茶成為廣東人抵抗“春溫夏熱秋燥冬寒”的幫手，被譽為廣東人“續命水”。2006年5月，國務院正式批准涼茶為首批國家級非物質文化遺產，涼茶揚名海內外。