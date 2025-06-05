最高檢典型案例突出檢察公益訴訟訴的剛性

中評社北京6月5日電／據新華社報導，最高人民檢察院6月5日發布了10件生態環境和資源保護檢察公益訴訟起訴典型案例。這批典型案例均為檢察機關提起訴訟的案例，涉及水污染、土壤污染防治和農用地、海洋資源保護等方面。



此次發布的典型案例突出“訴”的剛性監督作用。福建省安溪縣人民檢察院針對鋼鐵產能置換項目施工過程中產生的建築垃圾等固體廢物，發現行政機關未組織責任人清運，經委托檢測案涉地塊土壤存在重金屬污染後，依法提起訴訟，督促行政機關履行監管職責，案涉問題得到解決。



湖北檢察機關對長江流域發生的嚴重破壞生態的非法采礦案件提起民事公益訴訟，追究多個違法主體生態環境損害賠償責任。



此次發布的部分典型案例體現出檢察機關注重生態環境系統保護，推動長效治理。陝西省人民檢察院西安鐵路運輸分院針對旅行社非法組織穿越秦嶺核心保護區的行為，準確適用訴前禁止令保全措施，委托專家評估非法穿越行為造成的生態環境損害，依法追究賠償責任。



最高檢公益訴訟檢察廳廳長徐向春介紹，2024年以來，最高檢辦結長江船舶污染治理公益訴訟專案，部署開展黃河保護公益訴訟檢察基層行活動；深入推進檢察公益訴訟助力高標準農田建設專項行動，全國檢察機關共立案辦理公益訴訟4307件；最高檢立案辦理珠江流域水環境治理專案，流域檢察機關已同步辦理關聯案件2200餘件。2025年3月，最高檢部署開展檢察公益訴訟服務綠色低碳發展監督活動。



據統計，2024年1月至2025年5月，全國檢察機關共辦理生態環境和資源保護領域公益訴訟7.4萬件，提起公益訴訟6700餘件，推動解決了一批突出生態環境問題。



徐向春表示，檢察機關將聚焦群眾反映強烈的跨區域傾倒固體廢物等問題加大監督力度，加強與行政機關在信息共享、線索移送、聯合辦案、執行修復等方面的協同合作。同時，將提升生態環境公益訴訟檢察專業化水平，注重基層生態環境公益訴訟檢察辦案團隊建設。