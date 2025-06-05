同普京通話　特朗普為何重點談伊朗

這是6月2日在土耳其伊斯坦布爾拍攝的俄烏第二輪直接談判現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月5日電／據新華社報導，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京4日進行了今年以來第四次通話，時長超過一小時，討論了俄烏衝突和伊朗核問題。美俄就此次通話內容分別怎麼說？



特朗普今年1月重返白宮後，對俄烏和談的態度一變再變。多家媒體報導說，特朗普近期對促成俄烏停火逐漸失去耐心，眼下迫切希望在美伊談判上實現突破，以自證“成功”。



關於俄烏衝突：不會馬上和平



特朗普4日在社交媒體上說，他與普京討論了烏克蘭對俄戰略轟炸機的襲擊，以及俄烏雙方正在展開的“各種相互襲擊”。普京“態度非常堅決地”表示將對俄機場遭襲事件作出回應。



特朗普表示，“這是一次很好的通話，但並不是一次可以馬上帶來和平的通話”。



俄總統助理烏沙科夫同日表示，兩國總統在通話中詳細討論了俄烏日前在土耳其伊斯坦布爾談判的成果，並稱此次談判“是有用的”，同意繼續就烏克蘭問題進行接觸。



烏沙科夫還說，此次通話未提及普京與烏克蘭總統澤連斯基會見的可能性及俄烏備忘錄草案問題。



烏克蘭1日發動代號為“蛛網”的特種作戰行動，稱襲擊俄方多個州的機場，摧毀一批俄軍戰機。烏沙科夫說，普京在通話中提到了烏克蘭在俄烏談判期間有針對性地襲擊俄民用設施情況。特朗普就此表示，美方事先並不知道烏方計劃襲擊俄機場。