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財政部在香港成功發行125億元人民幣國債
http://www.CRNTT.com   2025-06-05 17:48:57


　　中評社北京6月5日電／據新華社報導，記者6月4日從財政部新聞辦公室瞭解到，財政部當日在香港特別行政區，面向機構投資者招標發行2025年第三期125億元人民幣國債，受到投資者廣泛歡迎，認購倍數3.96倍。

　　其中，2年期35億元，發行利率1.49%；3年期30億元，發行利率1.52%；5年期30億元，發行利率1.60%；10年期30億元，發行利率1.75%。

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