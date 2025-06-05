加州上訴特朗普政府關稅政策違法案

中評社北京6月5日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州總檢察長羅布·邦塔當地時間2日發布聲明說，已就加州北區聯邦地區法院就加州訴特朗普政府關稅政策違法案的最新裁決提起上訴。



加州此前以州政府和州長加文·紐森的名義，於4月16日向加州北區聯邦地區法院提起訴訟，指控聯邦政府依據《國際緊急經濟權力法》實施所謂“對等關稅”政策違法，並稱此舉損害各州、消費者和企業的廣泛利益。加州也是第一個就關稅問題起訴特朗普政府的州。



上周在加州北區聯邦地區法院的聽證會上，代表特朗普政府的辯方提出動議，要求法官將此案移交設在紐約的美國國際貿易法院審理。加州反對該動議，要求法官駁回受理此案的請求，以便就此案該由何處審理的問題提起上訴，交由上訴法院審理。



加州北區聯邦地區法院2日駁回了加州政府的訴訟請求。邦塔隨即發布聲明說，加州政府計劃立即向設在舊金山的美國聯邦第九巡回上訴法院提起上訴。加州政府此舉意在通過上訴法院的裁定，確定加州北區聯邦地區法院對這一訴訟的審理權。



加州州長發言人2日強調，此案目前只是基於程序原因被駁回，設在華盛頓的哥倫比亞特區聯邦地區法院上周的裁決，不僅表明聯邦地區法院有對這一訴訟的審理權，而且判決結果裁定了特朗普政府關稅政策違法，“多家法院已裁定特朗普不得使用緊急權力來實施這些非法關稅”。



“我們的論點很簡單：特朗普無權徵收這些破壞性的關稅——《國際緊急經濟權力法》根本就沒有授權徵收關稅，”邦塔2日的聲明說，“我們對我們的訴求（得到采納）充滿信心，期待繼續為加州充滿活力的經濟、企業、工人和家庭而戰。”



在這一訴訟中，加州方面指控說，特朗普的關稅政策預計將使加州消費者承擔250億美元額外支出，導致超過6.4萬個工作崗位流失，造成加州居民總體損失約400億美元。