新冠疫情正在一些省份出現下降趨勢

中評社北京6月5日電／據新華社報導，中國疾控中心研究員劉起勇在國家衛生健康委6月5日舉行的新聞發布會上表示，據我國新冠等呼吸道傳染病監測結果，2025年3月以來，全國流感等其他急性呼吸道傳染病疫情處於低水平，新冠疫情呈現逐漸上升態勢。目前，全國新冠疫情處於今年以來第一個階段性高位並正在一些省份出現下降趨勢。



監測結果還顯示，疫情存在地區差異，南方省份活動水平整體高於北方省份。全國發熱門診就診人數、重症人數均未超過前期歷次水平，沒有對正常醫療秩序造成明顯影響。當前臨床病例主要以輕症為主，現有檢測試劑和藥物依然有效。



如何預防呼吸道傳染病？劉起勇建議，一是日常生活中要保持良好個人衛生習慣，勤洗手、多通風。咳嗽或打噴嚏時用紙巾、毛巾或者手肘遮住口鼻。二是要注意均衡飲食，避免暴飲暴食。合理運動，提高身體抵抗力。高考臨近，建議考生合理安排作息時間，保持良好心態，增強防病意識。三是兒童、老年人及慢性基礎疾病患者等免疫力較弱人群，建議接種疫苗。家人也要關注他們的健康狀況，其本人以及共同居住的家人出現呼吸道感染症狀時，應做好健康防護，及時送醫就診。四是到人群密集的場所如醫院、公共場所、養老機構，乘坐密閉的交通工具如地鐵、飛機等應佩戴口罩，做好個人防護。